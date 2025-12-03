В Госдуме поддержали идею вернуть пиво на футбольные стадионы

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко предложил отменить запрет на продажу пива на футбольных стадионах. По его словам, это может принести большой доход, который пойдет на содержание спортивных объектов, сообщает SHOT .

По мнению парламентария, если выпить пару стаканчиков пенного во время матча, ничего страшного не произойдет. Ревенко привел в пример ЧМ-2018 по футболу, во время которого продажа алкоголя была разрешена. Депутат отметил, что роста потребления спиртного тогда не произошло.

Он напомнил, что для контроля существует система Fan ID. Если произойдет какой-то пьяный дебош, то хулиганов можно быстро вычислить и запретить им посещать матчи на стадионах.

Ревенко уточнил, что продажа пива поможет привлечь больше зрителей. А еще появится дополнительная выручка, которую можно потратить на содержание стадионов.

Запрет на продажу пива на российских стадионах существует с 2005 года. Иногда его снимают для крупных международных турниров.

Ранее бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что возвращение пива на стадионы не убедит болельщиков, бойкотирующих матчи из-за Fan ID, изменить свою позицию. Но добавил, что это создаст для фанатов более комфортные условия.

