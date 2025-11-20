Булыкин считает, что возвращение пива на стадионы не повлияет на бойкот фанатов

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что возвращение пива на стадионы не убедит болельщиков, бойкотирующих матчи из-за Fan ID, изменить свою позицию, сообщает Газета.ru .

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что законопроект о возвращении пива на стадионы вряд ли повлияет на решение фанатов, которые бойкотируют матчи из-за введения Fan ID.

«Пиво вряд ли сподвигнет бойкотирующих из-за Fan ID фанатов вернуться на стадионы. Это вообще отдельная и большая история, ей можно отдельную беседу посвятить», — заявил Булыкин.

Он добавил, что для болельщиков, которые продолжают посещать матчи, появление пива создаст более комфортные условия. По его словам, это приблизит атмосферу на стадионах к европейской, где зрители могут наслаждаться игрой с напитками и закусками.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что принципиальное решение о возвращении пива уже принято, и в ближайшее время соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой. Запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах в России действует с 2005 года, исключение делалось только во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.