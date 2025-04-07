В городском парке Павловского Посада прошел День здоровья

5 апреля в городском парке Павловского Посада прошел праздник, приуроченный ко Дню здоровья, который собрал всех сторонников здорового образа жизни и активных посетителей учреждения культуры и отдыха, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие объединило широкий спектр спортивных и оздоровительных мероприятий, включая разминку, танцевальную зарядку, массовый забег и скандинавскую ходьбу. Участники получили возможность насладиться витаминным чаем и узнать много интересного о здоровье.

В рамках акции посетители могли пройти первичную диспансеризацию и сдать общий анализ крови, измерить артериальное и глазное давление, а также пройти ЭКГ и флюорографию. Дорогие медицинские работники провели различные консультации и обследования, чтобы поддержать здоровье горожан.

Одним из ярких моментов мероприятия стала беседа на тему «Здоровый образ жизни», которую провела врач-терапевт и заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 3 Евгения Курасова. Она рассказала о важности физической активности и правильного питания. День здоровья стал отличным поводом для всех желающих сделать шаг к улучшению своего самочувствия и укреплению здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.