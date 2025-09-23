В Егорьевске пройдет акция «10 тысяч шагов к жизни»

Егорьевцев, которые заботятся о своем здоровье и выбирают активный образ жизни, приглашают к участию во всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Она приурочена к всемирному Дню сердца и к всероссийскому Дню ходьбы и пройдет в Егорьевске уже в 3-й раз, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Акция состоится в пятницу, 26 сентября, с 10:00 до 13:00 в парке «200 лет Егорьевску» — 2 больших круга по нему как раз соответствуют 10 000 шагов. Эта цифра — примерная. Для поддержания стабильной работы сердца кардиологи советуют совершать пешие прогулки или пробовать другие аэробные нагрузки длительностью 20-30 минут в день или 150 минут в неделю.

В день проведения акции в парке также будет работать мобильный флюорограф, где участники смогут пройти обследование органов грудной клетки и маммографию. В домиках деревни Простоквашино жителей проконсультируют врачи Егорьевской больницы, в их числе — заведующий сердечно-сосудистым центром, кардиохирург Фуркат Гафуров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.