В Дубне дети впервые прошли полосу препятствий во дворе

В одном из дворов в Дубне участница телешоу «Суперниндзя», «Титаны» и «Гладиаторы», мастер спорта по легкой атлетике Анна Иванова организовала мастер-класс для местных детей по преодолению полосы препятствий, сообщили в пресс-службе округа.

Несколько десятков школьников собрались, чтобы испытать свои силы под руководством серебряного призёра чемпионата Европы по гонкам с препятствиями, которую пригласил совет дома 9 по улице Тверской. Для организации было задействовано имеющееся во дворе на детской площадке оборудование — горки, турники и брусья, «рукоходы», качели.

Проходить полосу препятствий каждому участнику помогали инструкторы. Всё — бегом. Несколько отжиманий, пройти «рукоход», затем канат, прыжок в длину, проползти под турником. Требовались сноровка и скорость. Детям понравилось. Каждый участник получил памятные сувениры и сладкое угощение.

«Мы показали как можно использовать имеющиеся во дворе спортивные снаряды. А кому-то помогли сделать первый шаг к спорту и здоровому образу жизни», — пояснил председатель совета дома Евгений Шипулин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.