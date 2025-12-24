В Домодедово прошел детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей»

В манеже «Авангард» состоялся III Всероссийский фестиваль «Чемпионат Победителей» для детей из уязвимых категорий.

Мероприятие организовал БФ «Ветер добрых перемен» при стратегическом партнерстве ПАО «Совкомбанк». В фестивале участвовали воспитанники детских домов, ребята из многодетных и оказавшихся в трудной ситуации семей. Особое внимание уделили детям с ОВЗ.

Торжественную церемонию открыли легенды спорта: тренер Олег Романцев, вратарь Ринат Дасаев, футболисты Александр Филимонов, Дмитрий Сенников и хоккеисты Владислав Каменев, Илья Каблуков.

В соревнованиях восемь команд боролись за победу. Чемпионом стал «ФК Дубний», одержавший в финале победу над командой «Каховские Ромашки» (6:0).

Главным событием для детей с ограниченными возможностями стал «Звездный матч», где они играли плечом к плечу с прославленными спортсменами. Завершился день «Гала-матчем» всех участников против звезд и торжественной церемонией награждения, где каждый ребенок получил кубки, медали и автографы — потому что здесь все победители!

Цель фестиваля — через спорт поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дать им веру в свои силы. Проект проходит при поддержке правительства Московской области и ПАО «Совкомбанк».