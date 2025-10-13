В Домодедово открыли новый сезон «Единой школьной лиги»

В Домодедово на стадионе «Авангард» состоялось торжественное открытие второго сезона «Единой школьной лиги». Проект объединяет 14 команд образовательных комплексов Домодедово, которые соревнуются в 4 видах спорта: футзале, баскетболе, волейболе и шахматах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С приветственным словом к школьникам обратились глава округа Евгения Хрусталева и председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский.

«Поздравляю всех участников с началом нового сезона. В прошлом году Домодедово показало отличные результаты, и я рада, что сегодня к лиге присоединились новые школы. Уверена, что спорт объединяет, закаляет характер и помогает добиваться успеха в жизни», — отметила Евгения Хрусталева.

Леонид Ковалевский напомнил участникам, что спортивные достижения невозможны без знаний, трудолюбия и патриотизма, подчеркнув, что ребята должны быть не только сильными, но и умными, готовыми защищать Родину.

После церемонии открытия состоялся товарищеский матч между командами-победителями прошлого сезона. Капитан волейбольной команды школы № 4 Глеб Лобачев рассказал, что ребята активно готовились, проводили совместные тренировки и товарищеские матчи, а участие в проекте стало для них важным опытом командной работы.

«Для меня волейбол — это не просто игра, а дело, которое приносит радость и помогает держать себя в форме», — подчеркнул Глеб Лобачев, капитан волейбольной команды Домодедовской школы № 4.

Заместитель начальника управления образования Мария Швал6ва отметила, что «Единая школьная лига» — это не только спортивные соревнования, но и площадка для общения школьников, развития лидерских качеств и популяризации здорового образа жизни.

Особенностью нового сезона стало участие школьных медиацентров. Так, ученица школы № 7 Мария Копылова впервые попробовала себя в роли корреспондента и отметила, что это ценный опыт, который поможет ей в будущем.

По итогам товарищеской встречи победу со счетом 2:0 одержала команда Домодедовской школы № 4.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлен на развитие спорта, лидерства и командного духа среди школьников региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.