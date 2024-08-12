В Домодедове прошел II этап Кубка Сергея Карякина по шахматам

«Очень приятно приветствовать вас в очередной раз. Уже традиционно в нашем турнире участвуют очень много молодых шахматистов. Надеюсь, погода не испортит впечатления от турнира, ведь здесь собрались хоть и молодые, но профессионалы, которые должны быть готовы играть в любых условиях. Желаю всем красивой игры. Пусть победит сильнейший и пусть все получат удовольствие от турнира», — сказал чемпион мира по блицу и рапиду, президент федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.

Соревнования прошли 11 августа в парке культуры и отдыха «Елочки» городского округа Домодедово. Трансляция состязаний велась как онлайн, так и на большом экране, находившемся в игровой зоне.

Награды победителям и призерам вручали гроссмейстер Сергей Карякин и министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. Ведущей мероприятия стала гроссмейстер Мария Фоминых.

«На наш турнир съехалось много гостей из других регионов России. Благодаря нашему губернатору Андрею Воробьеву стало доброй традицией проводить спортивные Кубки имени наших легенд. Например, вчера прошел Кубок Овечкина по хоккею, сегодня — Кубок Карякина. Хочу сказать огромное спасибо Сергею за то, что он всегда сам лично участвует в этих турнирах, ездит по городам Подмосковья. А ребятам хочу пожелать, чтобы они добились тех же высот, что и Сергей, а кто-то, может, и превзошел его», — пожелал участникам турнира Дмитрий Абаренов.

Как и первый этап, соревнование проходило по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 10 минут на партию и с добавлением пяти секунд на ход в четыре отдельных турнира: оpen-турнир для всех желающих, мальчики и девочки 2009–2011 гг. р., мальчики и девочки 2012–2014 гг. р. и мальчики и девочки 2015 г. р. и моложе.

В open-турнире были установлены дополнительные призы среди женщин и ветеранов. По традиции в рамках мероприятия состоялся сеанс одновременной игры с Сергеем Карякиным.

«Мы уже не первый раз встречаемся на Кубке Сергея Карякина и видим, что аудитория каждый раз расширяется. С приходом в Федерацию Сергея в Подмосковье произошла перезагрузка всего шахматного движения. Мне бы хотелось, чтобы в каждом городе, в каждом населенном пункте Московской области все играли в шахматы! Чтобы у нас появлялись новые чемпионы, чтобы мы ставили новые рекорды и всегда побеждали», — отметил депутат Госдумы Александр Толмачев.

В опен-турнире победу одержал 12-летний Дмитрий Петухов из Московской области с результатом 6,5 очков из 7. На пол-очка от него отстал гость из столицы Иван Дронов. Третье место с 5,5 очками занял еще один подмосковный шахматист Дмитрий Приходько.

В женском зачете победила московская шахматиста Виктория Смирнова, на ее счету 5 очков. Серебряную медаль завоевала Дарья Марченко, набравшая 4,5 очка. Бронзовая награда в активе Марии Дмитриевой, набравшей на пол-очка меньше. Обе девушки представляют Московскую область.

Призеры в ветеранском зачете показали завидное единодушие — все они не только выступали за Подмосковье, но и набрали одинаковое количество очков — 4. Более того, бронзовую медаль получили сразу два спортсмена, поскольку все дополнительные коэффициенты у третьего и четвертого места оказались одинаковыми. Первый результат показал Владимир Василиади. На второе место пьедестала благодаря дополнительным показателям поднялся Владимир Бакашинов. И замкнули призовую тройку Радик Сулейманов и Анатолий Мишин.

В турнире среди самых юных любителей шахмат, 2015 г. р. и моложе, первое место с результатом 6 очков из 7 возможных занял Кирилл Морозевич из Москвы. Столько же очков набрали чемпион России до 7 лет Михаил Марков, представляющий Подмосковье, и еще один москвич Александр Паршанов. Именно в таком порядке спортсменов расставили дополнительные показатели.

Среди девочек лучший результат — 5,5 очков — показала Евгения Шестакова из Курской области. Второе место с 5 очками заняла подмосковная шахматистка Дарья Мануйлова. На третьем месте расположилась Екатерина Дронова, набравшая столько же очков, но уступившая по дополнительному коэффициенту.

В турнире мальчиков и девочек 2012–2014 гг. р. победу одержал Арсений Сухогузов. Подмосковный шахматист набрал 6,5 очков из 7, сыграв вничью лишь со вторым призером Максимом Хохловым из Москвы, набравшим на половину очка меньше. Бронзовую медаль также с 6 очками завоевал еще один столичный шахматист Кирилл Борисенков.

Среди девочек в этой возрастной группе не было равных Маргарите Чендяевой, набравшей 4,5 очка. На пол-очка ей уступили Елизавета Образцова, завоевавшая серебряную медаль, и Анастасия Пухова, взявшая «бронзу». Все три спортсменки представляют Московскую область.

Наконец, в турнире старших ребят 2009–2011 гг. р. кубок за первое место достался Роману Шанояну с 6 очками. По 5,5 очков набрали Антон Лаптев и Георгий Игнаткин, занявшие 2 и 3 места соответственно. В этой категории все три призера выступали за подмосковный регион.

Кубок Сергея Карякина в этом году проходил в два этапа. Первый этап турнира состоялся 21 июля в городском округе Королев.

Найти подробную информацию о соревнованиях и следить за актуальными новостями федерации шахмат Московской области можно на сайте: https://50chess.ru.

Впервые Кубок Сергея Карякина прошел в Подмосковье в 2022 году и собрал более 100 участников. Турнир стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». В прошлом году количество участников всех этапов Кубка составило уже свыше 1 тыс. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.