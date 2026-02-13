сегодня в 17:27

В Долгопрудном стартовали отборочные игры Школьной Лиги по волейболу

В Долгопрудном 11 февраля начались отборочные игры единой Школьной Лиги по волейболу среди команд городских школ. Турнир проходит в спортивном зале школы № 11 и завершится полуфиналом 19 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отборочных играх Школьной Лиги по волейболу в Долгопрудном участвуют 26 команд из 13 городских школ. С 11 по 13 февраля проходят матчи среди девичьих команд, а с 16 по 18 февраля на площадку выйдут юноши.

Полуфинальные игры состоятся 19 февраля. Финалисты турнира представят Долгопрудный в матчах первого дивизиона Школьной Лиги Подмосковья. Их соперниками станут команды из Химок, Солнечногорска, Истры, Дмитрова, Талдома, Шаховской, Дубны, Лобни, Лотошино, Мытищ, Королева и Клина.

Все игры проходят в спортивном зале школы № 11. Организаторы пожелали участникам успешных выступлений и отметили, что поддерживают каждую команду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.