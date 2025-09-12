В Долгопрудном пройдет спартакиада трудящихся

Спорт

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном пройдет спартакиада трудящихся. Трудовой коллектив будет еще сплоченнее, если он станет командой в спортивных состязаниях. Подтверждение тому – мероприятие, которое ежегодно проходит в нашем городе, сообщает пресс-служба администрации округа.

21 сентября (воскресенье). С 10:00 до 16:00. ФСК «Салют», пр-кт Ракетостроителей, 4.

Программа Спартакиады:

  • мини-футбол;
  • волейбол;
  • перетягивание каната;
  • настольный теннис;
  • дартс;
  • народный жим.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются строго до 17.09.25 включительно:

  • почта: dolsport@mail.ru;
  • телефон: 8 (498) 685-13-98.

Спартакиада трудящихся проводится в нашем городе с начала 2000-х годов. Среди участников: представители ДНПП, ХМСЗ, ДЦГБ, педагоги детских садов, школ и другие коллективы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.