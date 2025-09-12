Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 18:22

В Долгопрудном пройдет спартакиада трудящихся. Трудовой коллектив будет еще сплоченнее, если он станет командой в спортивных состязаниях. Подтверждение тому – мероприятие, которое ежегодно проходит в нашем городе, сообщает пресс-служба администрации округа.

21 сентября (воскресенье). С 10:00 до 16:00. ФСК «Салют», пр-кт Ракетостроителей, 4.

Программа Спартакиады:

мини-футбол;

волейбол;

перетягивание каната;

настольный теннис;

дартс;

народный жим.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются строго до 17.09.25 включительно:

почта: dolsport@mail.ru;

телефон: 8 (498) 685-13-98.

Спартакиада трудящихся проводится в нашем городе с начала 2000-х годов. Среди участников: представители ДНПП, ХМСЗ, ДЦГБ, педагоги детских садов, школ и другие коллективы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.