В Долгопрудном пройдет спартакиада трудящихся
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
В Долгопрудном пройдет спартакиада трудящихся. Трудовой коллектив будет еще сплоченнее, если он станет командой в спортивных состязаниях. Подтверждение тому – мероприятие, которое ежегодно проходит в нашем городе, сообщает пресс-служба администрации округа.
21 сентября (воскресенье). С 10:00 до 16:00. ФСК «Салют», пр-кт Ракетостроителей, 4.
Программа Спартакиады:
- мини-футбол;
- волейбол;
- перетягивание каната;
- настольный теннис;
- дартс;
- народный жим.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются строго до 17.09.25 включительно:
- почта: dolsport@mail.ru;
- телефон: 8 (498) 685-13-98.
Спартакиада трудящихся проводится в нашем городе с начала 2000-х годов. Среди участников: представители ДНПП, ХМСЗ, ДЦГБ, педагоги детских садов, школ и другие коллективы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.