В Долгопрудном пройдет юбилейная спартакиада трудящихся 22 сентября

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Уже в 20 раз в Долгопрудном состоится спартакиада трудовых коллективов города. 22 сентября в ФСК «Салют» пройдет спортивный праздник, в котором примут участие коллективы городских предприятий и организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу соревнований включены: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, перетягивание каната, народный жим, эстафеты, дартс.

В рамках мероприятия можно будет сдать нормативы Всероссийского комплекса ГТО.

Сейчас идет сбор заявок от участников. Зарегистрироваться на спартакиаду можно по телефону 8 (498) 685-13-98 или направив заявку по адресу dolsport@mail.ru.

В прошлом году в спартакиаде приняли участие 25 коллективов городских предприятий и организаций, сотни долгопрудненцев и болельщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.