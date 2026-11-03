В Дмитрове откроют крупный фиджитал-центр

Фиджитал-центр в «Парке Экстрим» в Дмитрове планируют открыть в первой половине декабря. Работы вышли на завершающий этап, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Государственной думы РФ Денис Кравченко 2 ноября посетил будущий фиджитал-центр в «Парке Экстрим». По его словам, это будет первый столь крупный центр в Подмосковье с современными решениями.

Директор МКУ «Управление капитального строительства» Никита Саржан рассказал, что работы финансирует местный бюджет, подрядчик — ООО «Строительные решения». В здании возвели внутренние перегородки, установили подвесной потолок, проложили силовые линии и вентиляцию. Продолжается монтаж слаботочных систем. Для безопасности предусмотрены противопожарные датчики и три пожарных выхода.

В центре разместят серверную, компьютерные места, автосимулятор, зону виртуальной реальности и игровые консоли. Посетители смогут заниматься киберспортом, функционально-цифровым спортом и спортивным программированием. Мебель и оборудование закуплены, вскоре начнется сборка.

Директор спорткомплекса «Дмитров», в состав которого входит «Парк Экстрим», Максим Безбородов пояснил, что Минспорт России оснащает такие центры программно-аппаратными комплексами по федеральному проекту «Развитие физической культуры и массового спорта» и концепции развития фиджитал-движения до 2030 года. Кравченко уточнил, что оборудование помогает приобрести федеральный бюджет.

Скалодром передали единой дежурно-диспетчерской службе. Веревочный парк получит Дмитровский техникум для подготовки будущих спасателей. На 2027 год запланирован ремонт первого этажа под площадки для лазертага, гонок дронов и спортивного двоеборья.

На вопрос депутата об обучении подростков цифровым навыкам Безбородов ответил, что планируется секция управления и гонок беспилотников. Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил важность создания мест, где молодежь сможет осваивать современные технологии и заниматься популярными видами спорта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.