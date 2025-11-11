В Чехове стартовало первенство России по водному поло

С 11 по 15 ноября во Дворце спорта «Олимпийский» имени В. С. Максимова» города Чехов проходит первенство России по водному поло среди юношей до 18 лет сезона 2025/2026, сообщает пресс-служба администрации округа.

11 ноября прошли первые соревнования среди юношеских команд. Воспитанники «Училища Олимпийского резерва № 4» муниципального округа Чехов, которые в рамках первенства представляют Московскую область, разгромили команду «Заря» из Дзержинска со счетом 30:4.

Команда «Запад» из Москвы выиграла у сборной Ростовской области со счетом: 27:3. Вотерполисты из Севастополя обыграли спортсменов из Казани со счетом 12:4.

Финальный день соревнований 15 ноября.

В рамках первенства команде «УОР № 4» города Чехов предстоит еще 4 матча:

12 ноября (среда), 11:30 — против команды «Запад» из Москвы;

13 ноября (четверг), 11:30 — против Сборной команды Севастополя;

14 ноября (пятница), 11:30 — против Спортивной школы олимпийского резерва по водному поло из Казани;

15 ноября (суббота), 14:30 — против Сборной команды Ростовской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.