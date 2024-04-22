сегодня в 14:19

В Чехове прошел Всероссийский турнир по гандболу «Герои Города»

​В городском округе Чехов состоялись 13 всероссийские соревнования «Герои Города» среди команд любителей и профессионалов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​На двух аренах дворца спорта «Олимпийский» имени В. Максимова были сыграны матчи финального этапа во всех пяти категориях: юноши, девушки, женщины, мужчины профессионалы и мужчины любители.

​Победителем среди профессионалов стала команда «Университет-Спорта». За ними расположились подмосковные гандболисты из коллектива «Протвино». И замкнул тройку призеров клуб «Гермес».

​В женском дивизионе первое место заняли спортсменки из «РусФуТим». Серебряные награды на счету «Университета-Спорта». И на третью ступень пьедестала поднялись гандболистки из подмосковного «Протвино».

​Среди любительских мужских команд победу отпраздновали представители клуба «Пегас». Второе место у команды «Бобры». Бронзовые медали завоевал коллектив «Вымпел».

​У юношей не нашлось равных команде «Вымпел юноши». Вторыми стали представители «Чеховского техникума». Еще один чеховский клуб — «Чехов-2» расположился на третьей строчке.

​В категории «Девушки» награды высшего достоинства достались спортсменкам из команды «Губернские песцы». «Серебро» турнира в активе клуба «Комета». И почетное третье место — за коллективом «Виктория».

​Лучшими игроками турнира были признаны: Дарья Горжевская из команды «Виктория» (девушки), Даниил Галушко из команды «Чехов-2» (юноши), Валерий Гондаль из команды «Пегас» (мужчины-любители), Алена Кузекина «Университет-Спорта» (женщины) и Евгений Гордиенко из команды «Университет-Спорта» (мужчины-профессионалы).

​Также были названы и лучшие бомбардиры соревнований: Виктория Мишенева «Губернские песцы» (девушки), Максим Мынов из команды «Чехов-2» (юноши), Михаил Михайлов из команды «РАНХиГС» (мужчины-любители), Дарья Андрианова из команды «РусФуТим» (женщины) и Михаил Иванов из команды «Гермес» (мужчины-профессионалы).

​В качестве почетных гостей турнир посетили: игрок гандбольного клуба «Чеховские медведи» Донат Морозов, президент федерации гандбола Московской области, депутат областной думы Олег Жолобов, генеральный директор клуба «Чеховские медведи», генеральный директор Федерации гандбола Московской области Александр Сафонов и другие.

Две из пяти финальных встреч закончились серией пенальти. Также организаторы приняли интересное решение: перед стартовым свистком к каждой решающей игре свой прогноз на исход матча давал паук, выбирая одну из команд финалистов. Участники и болельщики по достоинству оценили такой оригинальный замысел.

​Традиционный всероссийский турнир «Герои Города» завершился 21 апреля в городском округе Чехов. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.