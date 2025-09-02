сегодня в 18:46

В Чехове открылась регистрация на традиционный «Лопасненский забег»

Масштабный праздник бега «Лопасненский забег», приуроченный к празднованию 71-летия города Чехов, состоится 6 сентября. В соответствии с возрастной категорией участникам предстоит преодолеть 300, 600 и 5 000 метров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа соревнований:

07:00-10:30 – регистрация участников, выдача стартовых номеров;

10:30 – массовая зарядка;

11:00 – старты забегов на 300 м, 600 м, 5000 м;

13:30 – награждение победителей забега.

Итоги будут подведены в следующих возрастных категориях:

дистанция 300 метров - от 4 до 7 лет;

дистанция 600 метров - от 8 до 11 лет;

дистанция 5000 метров:

от 12 до 15 лет;

от 16 до 19 лет;

от 20 до 34 лет;

от 35 до 44 лет;

от 45 до 54 лет;

от 55 до 64 лет;

от 65 лет и старше.

Электронная регистрация участников забега осуществляется на сайте по адресу.

Прием заявок открыт до 16:00 3 сентября.

В заявке обязательно указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол.

В день забега необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и медицинский допуск врача.

Адрес проведения и место старта: Московская область, г. Чехов, ул. Советская площадь, у памятника «Танк Т-34».

Каждый участник получит памятную футболку, стартовый номер и медаль финишера.

На месте проведения будет работать стойка регистрации, где возможно зарегистрироваться на забег новым участникам, при наличии свободных слотов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.