В Бронницах 17 мая состоится футбольный матч

17 мая на стадионе «Центральный» в Бронницах футбольная команда СШОР им. А. Сыроежкина проведет домашний матч Спортивного соревнования Московской области по футболу Лиги Б-2, сезона 2025. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вот уже более двух десятилетий одной из визитных карточек города Бронницы является великолепная база спортивной школы, расположившаяся вдоль берегов гребного канала озера Бельское и Москва-реки. В 1994 году в городе Бронницы была открыта Детско-юношеская спортивная школа.

Сегодня на 5 отделениях СШОР занимаются более 700 человек. В течение 25 лет на соревнованиях различного уровня спортсменами СШОР завоевано более 10 тыс. медалей. Среди воспитанников школы есть победители и участники первенства Европы и Мира.

В матче 4 тура наши бронницкие футболисты в Бронницах встретятся с ФК «Град-Экс» (Ногинск).

Матч пройдет на стадионе «Центральный» (г. Бронницы, ул. Советская, 88). Начало в 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.