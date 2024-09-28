В Большом Серпухове пройдет Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни»

Акция приурочена к Всемирному Дню сердца и к Всемирному Дню ходьбы. Она направлена на повышение ежедневной двигательной активности и пропагандирует приверженность к ходьбе — самому доступному, физиологичному и естественному способу повышения физической активности, не требующему дополнительного оборудования и оснащения, отвечающему принципу «Здоровье для всех!».

Акция проходит с 2015 года на различных площадках страны. Ежегодно в ней принимает участие более миллиона человек.

Приглашаем жителей Серпухова присоединиться к данному мероприятию. В этот раз акция будет проходить сразу на трех площадках округа:

ДС «Импульс» (г. Протвино, Институтское ш., д. 1) (1 октября, 10:45);

МАУ стадион «Спартак» (3 октября, 16:00);

ЦКР «Вертикаль» (г. Пущино, пр-т Науки, д. 7) (4 октября, 16:00).

Во время проведения мероприятия, для всех желающих возможно получить консультацию врача терапевта и психотерапевта, а также измерить артериальное давление и уровень сатурации. Регистрация участников продлится до 29 сентября: https://ligazn.ru/blog/event/10KStepsaction.

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