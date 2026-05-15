В Богородском округе прошел турнир по борьбе на призы Балбошина

В Ногинске 15 мая состоялся 31-й Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона Николая Балбошина. В спорткомплексе «Знамя» выступили более 150 спортсменов из 24 регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционные соревнования проходят в Богородском округе с 1994 года. За это время турнир стал значимым событием спортивной жизни Подмосковья и площадкой, где заявили о себе многие борцы, которыми сегодня гордится страна. Стабильно высокие результаты на нем показывают и спортсмены Богородского округа.

В этом году на ковер спорткомплекса «Знамя» вышли более 150 участников из 24 регионов России. Борцы продемонстрировали разнообразие технических приемов и высокий уровень подготовки.

С приветственным словом к участникам и гостям обратился председатель совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

«Уверен, что традиции, которые есть в нашем округе, в том числе традиция проведения данного турнира, будут сохранены на многие годы и десятилетия. Желаю всем участникам честной, бескомпромиссной борьбы и побед — и в спорте, и в жизни, как побеждал великий спортсмен Николай Федорович Балбошин», — отметил он.

Зрители увидели зрелищные поединки и напряженную борьбу за призовые места. Участники подтвердили, что греко-римская борьба требует не только физической силы, но и характера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.