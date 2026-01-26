В Балашихе пройдут лыжные тренировки и спортивные мероприятия в парках

В парках Балашихи с 26 января по 1 февраля организуют лыжные тренировки для взрослых и детей, а также спортивные и культурные программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение недели в парках Балашихи пройдут спортивные и культурные мероприятия. В парке Пехорка-лес ежедневно организуют дыхательную гимнастику и занятия по общефизической подготовке. В четверг здесь состоится культурная программа с активными играми и интеллектуальными заданиями для детей.

В Ольгинском лесопарке во вторник вечером запланированы лыжные тренировки для взрослых от 14 лет, а также для детей. Дополнительные детские тренировки пройдут в четверг вечером у кафе «Ботаника».

В парке на Заречной во вторник и четверг вечером состоится забег «В закат», а в субботу утром — дружеский старт «5 верст». Также во вторник днем здесь проведут культурно-развлекательную программу с интерактивами, дискотекой и лекторием. В среду утром организуют активную разминку и занятия по ОФП.

В парке на Солнечной в среду утром пройдут разминка и зимняя общефизическая подготовка. В парке «Пехорка» в среду и четверг состоятся занятия по скандинавской ходьбе и спортивные старты. В четверг в павильоне веревочного парка проведут творческую мастерскую и караоке клуб.

В Пестовском парке во вторник и четверг днем организуют занятия по скандинавской ходьбе, а в субботу утром — дружеский старт «5 верст».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.