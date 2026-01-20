сегодня в 17:40

Ученики Зареченской школы победили в турнире «Кожаный мяч» в Одинцовском округе

Муниципальный этап всероссийского турнира по школьному футболу «Кожаный мяч» завершился 20 января в Одинцовском округе. Ученики Зареченской школы заняли первые места в трех возрастных категориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцовском городском округе 20 января прошел муниципальный этап всероссийского турнира по школьному футболу «Кожаный мяч». По итогам соревнований команды Зареченской средней общеобразовательной школы стали победителями сразу в трех возрастных группах: 2014–2015, 2012–2013 и 2008–2009 годов рождения. Команда 2010–2011 годов рождения заняла второе место.

Три команды Зареченской школы будут представлять муниципалитет на региональном этапе турнира.

Ранее ученики этой школы Михаил Миносян и Мария Меркулова стали призерами муниципального цифрового конкурса «Героические традиции и культурное наследие России». Школьники провели исследование, нашли новогодние открытки времен Великой Отечественной войны, перевели их на английский язык и оформили дизайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.