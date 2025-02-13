Участники забега в Люберцах посвятили песню сообществу «5 верст Наташинский»

сегодня в 13:36

Ее премьера состоялась в минувшие выходные, автор композиции — Ирина Чагарян.

Напомним, на парковые забеги легкоатлеты приглашают всех желающих. Старты проходят в Центральном парке. По словам спортсменов, трасса сейчас — идеальна для пробежек.

Собираются участники забега около часов у входа в парк.

На прошлой неделе мужской и женский зачеты возглавили: Руслан Наврузбеков (00:18:48) и Оксана Быстрова (00:25:59). Всего в забеге приняли участие 47 человек и 27 волонтёров.

Личными рекордами отметились четыре человека. Клуб «25 финишей» пополнили два участника (Алексей Домрачев и Мария Зозуля), клуб «50 финишей» — один участник (Дмитрий Мишутин) и клуб «100 финишей» пополнил также один участник (Алексей Текунов).

После старта всех желающих традиционно ждал чай и сладости.

В эту субботу, 15 февраля, легкоатлеты также могут присоединиться к участникам паркового забега. Сбор в 8.40.

Финальный этап личного чемпионата России по спидвею проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.