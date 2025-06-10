Турнир по пляжному самбо прошел в Лобне

В городском округе Лобня провели первый в истории турнир по пляжному самбо, приуроченный к Дню пограничных войск и году Защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие привлекло внимание широкого круга любителей самбо. Принять участие в турнире вызвались более 50 спортсменов из разных регионов России в возрасте от 9 до 47 лет. Спортсмены продемонстрировали технические и тактические навыки в боевом искусстве самбо, а также высокий уровень физической подготовки.

«Пляжное самбо — это развивающийся вид спорта, объединяющий элементы традиционного боя с особенностями, обусловленными спецификой песчаной поверхности», — отметили организаторы турнира.

В общекомандном зачете места распределились так:

Команда города Лобня;

Команда поселка Рождествено (Снегири);

Команда города Тула.

Организаторами турнира выступили Лобненская Федерации Дзюдо и Самбо при поддержке местного отделения «Боевого братства», фонда развития спорта и компании «Трансшип».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.