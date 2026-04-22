Турнир по настольному теннису пройдет в Реутове 23 апреля

Муниципальный турнир «Золотая ракетка» по настольному теннису состоится 23 апреля в Центральном парке Реутова. В соревнованиях на открытом воздухе примут участие жители разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования пройдут в четверг на территории Центрального парка. Предварительная регистрация участников начнется в 11:30. Организаторы ожидают, что к турниру присоединятся как опытные спортсмены, так и любители настольного тенниса.

Многие участники уже имеют опыт выступлений на городских соревнованиях. В их числе — представители реутовского оздоровительного клуба «Риск-М», которые традиционно принимают участие в турнире.

В администрации напомнили, что в рамках программы благоустройства общественных пространств в Центральном парке обновят спортивную зону. Здесь установят воркаут-тренажеры, ниндзя-парк, памп-трек и новые столы для настольного тенниса. Особое внимание уделят созданию комфортной среды для жителей с ограниченными возможностями здоровья. Завершить реконструкцию планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.