сегодня в 13:50

Турнир по хоккею «Кубок Юрия Ляпкина» стартует 18 января 2026 года в Балашихе

XV турнир по хоккею среди детско-юношеских команд «Кубок Юрия Ляпкина» пройдет с 18 по 21 января 2026 года в ледовом дворце «Арена Балашиха», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования соберут 12 команд юных хоккеистов из Москвы, Московской области, Воронежа, Твери, Орла и Белоруссии. В течение четырех дней участники будут бороться за главный трофей турнира.

Регулярные матчи пройдут 18 и 19 января, 20 января состоятся игры плей-офф, а полуфиналы и финал — 21 января. В холле ледового дворца для гостей организуют мастер-классы и различные активности. Вход на трибуны свободный.

Турнир проводится в Московской области уже в 15 раз. Домашней ареной соревнований традиционно является ледовый дворец «Арена Балашиха». Юных хоккеистов ежегодно приветствует олимпийский чемпион Юрий Ляпкин. Турнир проходит в рамках федеральной программы «Спорт России».

Торжественное открытие состоится 18 января в 12:00 по адресу: городской округ Балашиха, улица Парковая, 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.