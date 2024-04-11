«ЦСП-Химки-2» продолжили победную серию в единой молодежной лиге ВТБ

Подмосковный коллектив «ЦСП-Химки-2» одержал девятую подряд победу в рамках единой молодежной лиги ВТБ по баскетболу. Серия из девяти удачных матчей стала рекордной для команды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Команда из Подмосковья «ЦСП-Химки-2», представляющая «Центр спортивной подготовки № 5», провела последнюю игру регулярного этапа чемпионата против казанского «УНИКСа-2». Стартовая четверть началась активно со стороны обоих соперников — 25:20, 5 очков из которых оказались на счету новичка подмосковной команды Ярослава Печенджияна. Вторая десятиминутка осталась за гостями (11:17) и после первой половины на табло был зафиксирован счет 36:37.

В заключительном отрезке матча команда Романа Пахнюка и Василия Гарского доминировала на площадке и завершила встречу с результатом 82:70 в свою пользу.

Эта победа стала девятой к ряду, одержанной химчанами в сезоне. Ранее беспрерывная серия в исполнении сине-оранжевых составляла восемь победных поединков. Впереди у команды плей-офф, который начнется в середине апреля.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.



«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.