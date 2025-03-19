Три медали взяли спортсмены Подмосковья на Всероссийских соревнованиях по брейкингу
Фото - © Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
Подмосковные брейкеры завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях серии Break Rumble. В копилке представителей региона три серебра и одна бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Представитель региона Мирослав «Miracle» Чернов завоевал серебряную медаль в категории «мужчины 19 +» и стал бронзовым призером в баттлах среди юниоров 16-18 лет. В этой же возрастной группе вторым стал Борис «Boris» Кулешов.
Еще одну серебряную медаль команде принесла Вероника «Serpente» Никишина в соревнованиях «женщин 19 +».
Всероссийские соревнования по брейкингу проходили с 14 по 16 марта 2025 года в Архангельске.
Break Rumble — это рейтинговая серия, которая включает в себя шесть турниров в 2025 году. Соревнования запланированы в Архангельске, Пскове, Ялте, Казани, Хабаровске и Нижнем Новгороде.
Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.
«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.