Тренер Гончаров: фитнес все больше привлекает осознанных людей

Сегодня фитнес стал частью образа жизни миллионов россиян, что подтверждает официальная статистика: по данным министерства спорта, в стране систематически физической активностью занимаются около 80,5 млн человек, что составляет более 60% населения от 3 до 79 лет, сообщил РИАМО нутрициолог, фитнес-тренер DDX Fitness Дмитрий Гончаров.

Он уточнил, что в 2008 году данный показатель был только 15,9%.

По его словам, причины, по которым люди посещают фитнес-клубы, могут быть абсолютно разными, но запрос на снижение веса традиционно остается одним из самых популярных. Тут нет какого-то большого всплеска, однако отмечается следующая тенденция: люди начинают более осознанно относиться к себе и здоровью, понимая, что решение эстетического вопроса лежит глубже и решается не только с помощью физической активности, но и правильного пищевого поведения, полноценного отдыха, отслеживания различных показателей и т. д.

«То есть сегодня фитнес все больше привлекает осознанных людей, которые хотят в комплексе заботиться о себе: закрывать не только потребность в двигательной активности, но и в социализации, влиять как на физическое, так и на ментальное здоровье, продлить активное долголетие и не только», — отметил Гончаров.

Как рассказал специалист, для реализации этих потребностей фитнес предлагает набор простых и понятных инструментов: групповые тренировки, качественное оборудование, приложение для смартфона с описанием упражнений, биоимпедансный анализ состава тела и персональную работу с квалифицированным тренером, причем зачастую с образованием в области нутрициологии, который не просто подберет комплекс упражнений, а поможет составить индивидуальную программу, план питания, порекомендует обратиться к врачу, если заметит более глубокие проблемы и т. д.

«Если вернуться к запросу на корректировку веса, то могу отметить, что мои клиенты все чаще интересуются вопросом анализа состава тела на аппарате InBody. Результаты измерения включают индекс массы тела, содержание жировой и мышечной ткани, количество белков, общий объем воды в организме, а также уровень минералов. Тренер интерпретирует эти показатели и прорабатывает индивидуальные рекомендации на их основе. Так как все данные сохраняются в приложении, можно отследить свои изменения на протяжении длительного периода времени и скорректировать план действий», — заключил тренер.

