Тренер Егоров рассказал, с чего начинать тренировку

Дипломированный тренер по триатлону Петр Егоров объяснил, как новичкам выстроить занятия в зале и снизить риск травм, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Петр Егоров советует строить тренировку по принципу «от крупного к мелкому» и «от сложного к простому». В начале занятия, пока нервная система свежая, нужно выполнять базовые многосуставные упражнения: приседания, становую тягу, жим. Затем переходить к изолированным движениям на отдельные мышцы. Завершать тренировку следует заминкой и растяжкой.

«Главный принцип — от крупного к мелкому, от многосуставного к изолированному, от требовательного к нервной системе к менее требовательному. И никакого героизма: три простых занятия в неделю без пропусков полезнее одной „убийственной“ тренировки», — рассказал Егоров.

Эксперт подчеркнул, что уставший человек чаще допускает ошибки в технике и рискует получить травму. Тот же порядок сохраняется и в сплит-тренировках: сначала базовое упражнение на группу мышц, затем вспомогательное.

Тренер также призвал не гнаться за большими весами и не копировать программы блогеров. Регулярность и умеренная нагрузка, по его словам, позволяют прогрессировать без вреда для здоровья.

