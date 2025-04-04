Традиционный турнир по боксу на призы Александра Лебзяка пройдет в Химках

В подмосковных Химках пройдут Всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17 — 18 лет на призы заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России, олимпийского чемпиона Александра Лебзяка, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях планируется участие более 80 атлетов из 23 регионов России. Боксеры будут состязаться в 13 весовых категориях. Московскую область на соревнованиях будут представлять более 10 спортсменов. По результатам боксерских поединков, победители турнира выполнят требование для присвоения звания «мастер спорта России».

В качестве почетных гостей для приветствия участников и награждения призеров и победителей приглашены именитые боксеры — чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр.

Всероссийский турнир по боксу среди юниоров 17-18 лет на призы Александра Лебзяка проводится уже в третий раз и является важным этапом в спортивной карьере российских боксеров. По итогам турнира определяются претенденты на попадание в состав национальной сборной.

В финальный день турнира состоится церемония награждения подмосковных спортсменок, которые завоевали медали на прошедшем чемпионате мира по боксу среди женщин.

Программа соревнований:

8 апреля

13:00 — предварительные бои;

17:30 — церемония открытия соревнований;

18:00 — предварительные бои.

9 апреля

13:00 — предварительные бои;

10 апреля

13:00 — предварительные;

11 апреля

13-00 — полуфинальные бои;

12 апреля

17:00 — торжественная церемония награждение призеров чемпионата мира по боксу среди женщин;

17:30 — финальные бои соревнований и церемония награждения.

Место проведения: округ Химки, мкр. Новогорск, ул. Ивановская, д. 51, к.1, Академия бокса Александра Лебзяка, дата: 7 — 13 апреля.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.