Тяжелоатлетка из Подмосковья завоевала три бронзы на первенстве мира

Подмосковная спортсменка Варвара Кузьминова завоевала три бронзовые медали на первенстве мира по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет в Исмаилии. Турнир проходит в Египте со 2 по 8 мая 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Варвара Кузьминова, представляющая областной центр олимпийских видов спорта и СШОР по летним видам спорта из Богородского городского округа (Старая Купавна), заняла третье место в весовой категории до 77 кг. Спортсменка стала бронзовым призером в рывке, толчке и по сумме двоеборья.

В рывке Кузьминова показала результат 107 кг, в толчке — 130 кг, а по сумме двоеборья набрала 237 кг. Победу одержала Анна Амроян из Армении с результатом 240 кг (106+134), серебро завоевала финка Янетте Юлисойни — 239 кг (108+131).

Для 17-летней спортсменки это не первый успех на международной арене. В апреле 2026 года на чемпионате Европы в Батуми она завоевала две серебряные медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.