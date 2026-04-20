сегодня в 18:06

Тхэквондисты из Лобни завоевали пять медалей первенства Подмосковья

Спортсмены школы «Центр-Восток» из Лобни завоевали пять медалей на первенстве Московской области по тхэквондо среди юношей и девушек 12–14 лет. Турнир прошел 17–18 апреля в Одинцовском округе и стал отборочным этапом на первенство России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие воспитанники лобненской спортивной школы «Центр-Восток». По итогам турнира команда показала высокий уровень подготовки и завоевала четыре золотые и одну бронзовую медали.

Победителями в своих весовых категориях стали Дени Сатуев (37 кг), Сервер Абдураманов (45 кг), Богдан Немченко (49 кг) и Арина Чернова (37 кг). Золотые медали позволили им пройти отбор на следующий этап — первенство России.

Бронзовую награду в весовой категории 59 кг получила Ева Лим. В администрации школы поздравили спортсменов с успешным выступлением и пожелали им дальнейших побед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.