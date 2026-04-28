Тхэквондисты из Лобни завоевали медали Всероссийского турнира

Спортсмены из Лобни завоевали серебро и бронзу на всероссийских соревнованиях «Кубок Рязанского Кремля», которые прошли с 24 по 27 апреля в Рязани. В турнире участвовали около 2000 атлетов из 50 регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сервер Абдураманов стал серебряным призером соревнований. Вероника Макеева и Дени Сатуев завоевали бронзовые медали. Вероника Евдакова заняла второе место и в первый юниорский год выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Кроме того, Денис Ким по итогам выступления выполнил норматив первого разряда. В администрации спортивной школы поздравили спортсменов с успешным выступлением и пожелали им новых побед. В Лобне продолжают развивать спортивное и физкультурное движение, а воспитанники местных секций регулярно добиваются высоких результатов на турнирах разного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.