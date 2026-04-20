Теннисистка из Подмосковья взяла бронзу WTA 500 в Штутгарте

Спортсменка из Подмосковья Мирра Андреева завоевала бронзовую медаль на международном турнире по теннису категории WTA 500, который прошел с 13 по 19 апреля 2026 года в Штутгарте. По итогам соревнований она поднялась на восьмую строчку мирового рейтинга, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Шестая ракетка турнира Мирра Андреева в полуфинале встретилась со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана. Матч продолжался 1 час 17 минут и завершился победой Рыбакиной, которая впоследствии стала чемпионкой турнира. Серебро завоевала представительница Чехии, а бронзу Андреева разделила с теннисисткой из Украины.

По итогам выступления подмосковная спортсменка поднялась на восьмое место в рейтинге WTA. В обновленной мировой классификации она опередила Жасмин Паолини из Италии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.