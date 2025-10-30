Теннисистка из Химок взяла золото на международном турнире в Дубае

Спортсменка Есения Широкова представила Химки на международном турнире по настольному теннису. По результатам поединков, воспитанница Училища олимпийского резерва № 3 выиграла личное золото и командную бронзу. Соревнования провели в Дубае — участвовали спортсмены из 16 стран, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Есения Широкова продемонстрировала высокий результат в одиночном разряде. Она завоевала золотую медаль среди теннисисток до 20 лет.

Спортсменка также дополнила свои достижения бронзовой наградой. В смешанном парном разряде Есения выступила в паре с Батором Раднаевым из Бурятии. Вместе они представили сборную России и сумели добраться до пьедестала, заняв третье место.

«Есения Широкова — это яркий пример того, как талант, помноженный на упорный труд и целеустремленность, приводит к блистательным победам! Ее успех на международной арене — это гордость для всех Химок и вдохновение для подрастающего поколения спортсменов. Мы верим в Есению и желаем ей новых ярких достижений!» — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Международный турнир WTT Youth Contender Dubai‑2025 объединил спортсменов из: Бахрейна, Египта, Индии, Ирана, Индонезии, Казахстана, Катара, Кореи, Кувейта, Кении, Литвы, России, Сингапура, Саудовской Аравии, США и Хорватии. В составе российской сборной выступали 25 спортсменов.

Призовые места на международной арене — результат регулярных тренировок, таланта и упорства спортсменки. Воспитанница УОР № 3 продемонстрировала высокий уровень подготовки среди лучших спортсменов со всего мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.