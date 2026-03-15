Теннисист Медведев рассказал, что помогло победить первую ракетку мира

Теннисист Медведев: для победы над Алькарасом нужно было быть в лучшей форме

Победив действующего лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса на турнире серии «Мастерс», россиянин, теннисист Даниил Медведев, отметил, что для такого результата ему нужно было продемонстрировать пик своей формы, сообщает РИА Новости .

В полуфинале соревнований в Индиан-Уэллсе (США), завершившемся в ночь на воскресенье по московскому времени, Медведев взял верх над испанским теннисистом в двух партиях: 6:3, 7:6 (7:3). Алькарас потерпел первое в этом сезоне поражение.

«Играя против таких, как Карлос, ты часто проигрываешь. Он потрясающий игрок с невероятными ударами, защитой, атакой, приемом — всем. Поэтому тебе нужно быть в лучшей форме. Во втором сете я держался, насколько это возможно. Но я сейчас показываю потрясающий теннис, невероятно рад обыграть кого-то настолько сильного, как он», — рассказал Медведев.

В решающем матче Медведев сразится со следующим номером мировой классификации, итальянцем Янником Синнером. В истории их личных встреч у российского теннисиста, ранее также возглавлявшего рейтинг, семь побед при восьми проигрышах.

