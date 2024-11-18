Танцоры на колясках из Клина победили на престижном танцевальном конкурсе

Коллектив «Солнце» из «Пансионата „Клинский“, под руководством Натальи Анатольевны Карповой, принял участие в VIII Ежегодном Международном Открытом фестивале-конкурсе „Живи танцуя“, который прошел 16 ноября в спортивном комплексе „Арена Мытищи“, передает пресс-служба администрации городского округа Клин.

Клинский коллектив представлял два номера: «Ты приносишь мне рассвет» и «Вальс цветов». По итогам танцевального соревнования коллектив «Солнце» стал двукратным лауреатом 1 степени.

Стоит отметить, что конкуренция на конкурсе была серьезной — в конкурсе принимали участие коллективы из городов: Москва, Московская область, Калуга, Донецкая народная республика, Тверская область, Иваново, Рязань, Липецк, Нижний Новгород, Череповец, Калуга, Тамбовская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Ярославль. Всего было представлено 120 номеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.