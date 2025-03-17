Танцевальные коллективы Подмосковья стали призерами Всероссийского конкурса

Хореографические ансамбли «Каблучок» и «Каблучок Kids» Лобни стали призерами Всероссийской грантовой премии по народному танцу, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники коллективов стали победителями за следующие номера:

диплом Лауреата II степени за хореографическую композицию «Орловская Матаня»;

диплом Лауреата II степени за хореографическую композицию «Владимирская топотуха»;

диплом Лауреата III степени за хореографическую композицию «Подплясочка»;

диплом Дипломанта I степени за хореографическую композицию «Перепляс»;

диплом Дипломанта I степени за хореографическую композицию «Молдавская Сюита».

Также младшие группы ансамбля «Каблучок Kids» и «Каблучок Baby» приняли участие в Международном многожанровом конкурсе «Планета звезд».

Гран-при конкурса завоевали ребята из «Каблучок Baby» (возрастная группа 4-5 лет) за постановку «Карапузы» и диплом Лауреатов I степени за постановку «Гномики».

Воспитанники «Каблучок Kids» (возрастная группа 6-8 лет) также забрали кубок гран-при за постановку «Бронислав» и стали Лауреатами I степени за номер «Хорошая песенка».

Организаторы соревнований поздравили юных танцоров и пожелали им новых творческих успехов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.