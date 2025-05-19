Свыше 580 человек приняли участие в соревнованиях по спорториентированию в Подмосковье

Более 580 спортсменов приняли участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут» в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства физической культуры региона.

В 2025 году в подмосковном Фрязине на старт вышли представители 21 муниципальных образований Московской области, а также спортсмены из Москвы. Наибольшее количество участников приехали из Лыткарина — более 140 спортсменов. Команда хозяев соревнований состояла из 96 участников. Третьей по представительству стала сборная Химок, в состав которой вошли 94 жителя.

Соревнования проводили в 10 возрастных категориях среди мальчиков и девочек, мужчин и женщин от 10 до 65 лет. Самым возрастным участником стал Александр Гуров из Электростали, который родился в 1949 году. Самой многочисленной по количеству спортсменов стала возрастная группа мальчиков 14 лет, в ней вышли на старт 72 спортсмена.

Турнир по спортивному ориентированию «Российский азимут» прошел на территории обновленного городского парка в городском округе Фрязино 18 мая 2025 года. С результатами можно ознакомиться на официальном сайте события.

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию проводятся с 2006 года. Ежегодно весной в целом ряде субъектов Российской Федерации на трассы выходят сотни тысяч любителей спортивного ориентирования. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.