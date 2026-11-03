Светлана Ключко из Богородского округа установила мировой рекорд в жиме лежа

Спортсменка из Богородского округа Светлана Ключко 2 ноября подняла 74 кг и установила мировой рекорд на чемпионате мира среди атлетов с нарушением зрения в Стамбуле, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Светлана Ключко завоевала титул чемпионки мира в жиме лежа в весовой категории до 67,5 кг. Чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу и жиму лежа среди спортсменов с нарушением зрения проходит в Стамбуле с 28 октября по 7 ноября. Рекордный результат спортсменка показала 2 ноября.

Летом 2026 года Ключко выиграла две золотые медали на чемпионате Европы по пауэрлифтингу среди слепых в Турции, став чемпионкой в жиме. В сентябре она победила в троеборье на чемпионате России по пауэрлифтингу в дисциплине «спорт слепых» в Новом Уренгое.

Светлана начала заниматься пауэрлифтингом около трех лет назад. По словам ее тренера, она сочетает талант и целеустремленность, осваивает технику и последовательно повышает свои результаты.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.