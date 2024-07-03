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Германия выиграет чемпионат Европы по футболу по версии суперкомпьютера

Германия выиграет чемпионат Европы по футболу по версии суперкомпьютера статистической компании Opta, пишет РБК .

«Шансы на победу Германии на турнире оцениваются в 20%. Вероятность выигрыша испанцев — 19,2%, а англичан — 17,5%», — указано в статье.

Opta на разных стадиях европейского турнира отдавала предпочтение сначала команде Англии, а потом футболистам Франции.

Компьютер использует методику симуляций турнира. По данным издания, электронный мозг просчитал десять тысяч версий исхода чемпионата.

Евро-2024 проходит на стадионах Германии. Росси. отстранили от участия в соревнованиях по политическим мотивам.