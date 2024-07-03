Суперкомпьютер предсказал итоги Евро-2024
Германия выиграет чемпионат Европы по футболу по версии суперкомпьютера
Германия выиграет чемпионат Европы по футболу по версии суперкомпьютера статистической компании Opta, пишет РБК.
«Шансы на победу Германии на турнире оцениваются в 20%. Вероятность выигрыша испанцев — 19,2%, а англичан — 17,5%», — указано в статье.
Opta на разных стадиях европейского турнира отдавала предпочтение сначала команде Англии, а потом футболистам Франции.
Компьютер использует методику симуляций турнира. По данным издания, электронный мозг просчитал десять тысяч версий исхода чемпионата.
Евро-2024 проходит на стадионах Германии. Росси. отстранили от участия в соревнованиях по политическим мотивам.