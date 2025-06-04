Студенты Раменского завоевали серебро на чемпионатеProfskills Belarus 2025

Четверокурсник Николай Грачев и третьекурсник Максим Рогов выступили в командном зачете на соревнованиях по мехатронике. Ребята представляли Россию на открытом чемпионате профессионального мастерства стран-партнеров ЕАЭС+, который проходил в Минске. Раменские студенты состязались с командами из Белоруссии, Китая и Зимбабве, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Нам предстояло собрать и запрограммировать станцию для сортировки заготовок по цвету и материалу. Было три модуля, в каждом из которых добавлялись новые задания», — рассказал Максим Рогов.

Студенты готовились к чемпионату, выполняя аналогичные задачи в лаборатории Раменского колледжа. Помогал им в этом преподаватель-наставник Иван Уклеев. С самого начала чемпионата раменские студенты вели плотную борьбу с командой из Китая. В итоге российские участники заняли второе место, уступив соперникам всего пару баллов.

«Серебро — это тоже достойная победа. Когда получаешь золото, то немного расслабляешься, думаешь, что все уже умеешь. А серебряная медаль дает мотивацию развиваться дальше», — отметил Николай Грачев.

Сейчас участники команды работают в учебно-производственном комплексе Раменского колледжа. Они также обучают младших курсантов и передают свой опыт будущим участникам соревнований по мехатронике.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.