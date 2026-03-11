Стрелки из Богородского округа завоевали медаль в Пензе

Соревнования по пулевой стрельбе памяти Натальи Захматовой прошли с 5 по 8 марта в Пензе. Спортсмены из Богородского округа завоевали бронзовую медаль, подтвердили разряды и обновили личные рекорды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире по стрельбе из пневматического оружия приняли участие более 100 спортсменов из девяти регионов. Представители Богородского округа соперничали со стрелками из Владимирской, Тульской, Тверской, Саратовской, Рязанской и Нижегородской областей.

По итогам соревнований третье место в упражнении ПП-40 среди девушек 2008 года рождения и моложе заняла Марина Ахромкина. Четыре спортсмена округа подтвердили норматив II взрослого разряда, еще пять участников установили личные рекорды. Подготовкой стрелков занимались педагоги дополнительного образования Наталья Полунина и Алена Быстрова.

Соревнования посвящены памяти мастера спорта России международного класса Натальи Захматовой. Она была тренером-преподавателем по пулевой стрельбе, побеждала и становилась призером областных и международных турниров в ГДР, Болгарии и на Кубе, выигрывала чемпионат мира среди юниоров в Чехии и Универсиаду 1988 года. Спортсменка ушла из жизни в марте 2015 года.

