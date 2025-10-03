Стартовали продажи билетов на прощальный матч Дениса Глушакова

сегодня в 15:38

Ветераны «Локомотива» и «Спартака» встретятся на поле 11 октября

Стартовали продажи билетов на прощальный матч экс-полузащитника «Локомотива» и «Спартака» Дениса Глушакова. На поле выйдут ветераны сильнейших команд — двух клубов, где Глушаков играл в разные периоды карьеры, сообщает Metaratings.ru .

В составе «железнодорожников» на поле выйдут Дмитрий Лоськов, Владимир Маминов, Сергей Гуренко, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Гилерме, Сергей Овчинников и другие известные футболисты. На тренерской скамейке окажется Юрий Семин.

За «Спартак» свое участие подтвердили Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Роман Шишкин, Александр Филимонов, Артем Ребров, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Никита Баженов и Александр Самедов. На посту тренера — Олег Иванович Романцев.

Матч состоится на стадионе «Арена Химки» 11 октября, начало в 16:30 по московскому времени. Глушаков сыграет по одному тайму за каждый клуб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.