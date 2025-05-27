Стартовал новый сезон чемпионата Подмосковья по кольцевым гонкам

Автодром ADM Raceway в Мячково Раменского муниципального округа принял старт сезона 2025 года открытого чемпионата Московской области по кольцевым гонкам, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

На этап-открытие был заявлен 31 участник в пяти зачетных группах: «S1600», «S2000», «Супер-продакшн», «Спортпрототип CN» и «Формула».

​В классе «Спортпрототип CN» прошло две гонки по 15 кругов. В них участвовали легендарные автомобили «Legends-600» мощностью 140 лошадиных сил и разгоном до 100 километров за четыре секунды. В обеих гонках победу одержал Сергей Аглиш.

Вторым финишировал Юрий Рязанцев, а замкнул тройку призёров Даниил Зубенков. Все гонщики представляют подмосковную команду «Texol Racing».

​Настоящим украшением кольцевых гонок стали старты формульных болидов. В данной зачётной группе также состоялось две гонки по 15 кругов. Сергей Меркушев из московской команды «ЛСА МАДИ» занял первое место по количеству набранных очков. «Серебро» этапа у Александра Нестерова из Московской области. Еще один пилот команды «ЛСА МАДИ» Максим Топорков стал бронзовым призером.

​В классе «Супер-продакшн» доминировали автомобили Mazda3. По итогам этапа победу одержал Владимир Меньшиков, второй результат показал Кирилл Глушак, а на третью ступень пьедестала поднялся Филипп Тупоносов. Все спортсмены из Москвы.

В зачетной группе «S1600» пилоты выступали на автомобилях отечественного производства, в основном это легендарная «классика» от АвтоВАЗа. Победу в данном классе отпраздновал Андрей Козлов из Москвы. Второй результат у подольского гонщика Евгения Трушина. А третья позиция осталась за спортсменом из Белоруссии Александром Ступниковым.

​Самой разномастной группой чемпионата стала «S2000». Зрители увидели как представителей отечественного автопрома — «Жигули» и «Москвичи», так и иномарки. Самым быстрым на этапе стал Сергей Горбатенко. За ним расположился Илья Кашин. Третье место занял Владислав Донец. Все три гонщика представляют Москву.

​Чемпионат Московской области по кольцевым гонкам проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.