Стали известны первые участники «Финала четырех» школьной лиги Подмосковья

Завершились первые игры регионального этапа школьной лиги Московской области. Определились первые участники «Финала четырех» по волейболу среди девушек и футзалу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковье.

Напомним, что игры регионального этапа проходят в четырех дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматах в двух конференциях — западной и восточной. Победители групп выходят в «Финалы четырех», которые определят абсолютных чемпионов школьной лиги.

В западной конференции в Истре определились финалисты по футзалу. В «Финал четырех» вышли футболисты из Дмитрова и Подольска.

В восточной конференции прошли матчи по волейболу среди девушек. В следующий этап соревнований вышли команды из Домодедова и Королева.

Сегодня, 8 апреля, будут определены все участники «Финала четырех» по волейболу и футзалу. В Одинцове пройдут матчи по волейболу, где девушки сражаются за выход в финал западной конференции, а в Щелкове решается судьба восточной конференции по футзалу.

Подробнее ознакомиться с расписанием игр и посмотреть прямые трансляции можно в официальных аккаунтах школьной лиги в ВК и телеграм.

Напомним, что на муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 000 юных спортсменов. Всего в соревнованиях и активностях единой школьной лиги принимают участие представители 201 учебного учреждения из 13 муниципалитетов Московской области.

В сезоне 2024/2025 школьной лиги запланировано более пяти тысяч соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Муниципальный этап стартовал в ноябре 2024 года.

Амбассадорами школьной лиги Подмосковья стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Именитые спортсмены проводят мастер-классы, анализируют игры команд и делятся своим опытом и знаниями с участниками.

Также в рамках единой школьной лиги Московской области успешно реализуются мероприятия по популяризации лиги среди учащихся и их родителей. Сформированы пресс-службы, где школьники могут попробовать себя в роли журналистов. Созданы фан-клубы и тематические сообщества в поддержку команд-участниц соревнований. Кроме того, дети самостоятельно ведут фото- и видеосъемку турниров.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Концепция единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.