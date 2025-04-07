Стадион школы № 2 в мкр Восточный Истры оборудуют в соответствии со стандартами

Стадион школы № 2 в мкр. Восточный города Истра станет открытым для любителей спорта. В ближайшее время его оборудуют в соответствии со стандартом, сообщает пресс-служба администрации округа.

Реализация проекта «Открытый стадион» в Подмосковье началась летом 2021 года.

Предварительно был проведен анализ загрузки школьных спортивных объектов, который показал, что чаще всего они работают днем, когда у детей идет физкультура. Вечером и особенно летом во время каникул стадионы свободны.

Учитывая большой запрос на спортивные пространства у жителей региона правительством Московской области и было принято такое решение.

Все открытые стадионы соответствуют стандартам. Они ограждены забором от здания школы, имеют отдельные входы для жителей и для учащихся, закрепленные футбольные ворота, урны и скамейки. По периметру стадионов устанавливают камеры видеонаблюдения. За тем, что происходит на объекте, наблюдают сотрудники охраны школ.

В нашем округе «Открытые стадионы» доступны жителям на базе:

Первомайской школы (Лучинское отделение),

школы № 2 города Истра,

Павловской школы,

Румянцевской школы,

Рождественской школы,

школы им. А. П. Чехова,

школы им. М. Ю. Лермонтова,

школы им. А. П. Белобородова.

Вход на территорию спортобъектов образовательных организаций осуществляется при соблюдении посетителями всех правил и норм безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.