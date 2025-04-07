Стадион школы № 2 в мкр Восточный Истры оборудуют в соответствии со стандартами

Спорт

Фото - © Пресс-служба администрации

Стадион школы № 2 в мкр. Восточный города Истра станет открытым для любителей спорта. В ближайшее время его оборудуют в соответствии со стандартом, сообщает пресс-служба администрации округа.

Реализация проекта «Открытый стадион» в Подмосковье началась летом 2021 года.

Предварительно был проведен анализ загрузки школьных спортивных объектов, который показал, что чаще всего они работают днем, когда у детей идет физкультура. Вечером и особенно летом во время каникул стадионы свободны.

Учитывая большой запрос на спортивные пространства у жителей региона правительством Московской области и было принято такое решение.

Все открытые стадионы соответствуют стандартам. Они ограждены забором от здания школы, имеют отдельные входы для жителей и для учащихся, закрепленные футбольные ворота, урны и скамейки. По периметру стадионов устанавливают камеры видеонаблюдения. За тем, что происходит на объекте, наблюдают сотрудники охраны школ.

В нашем округе «Открытые стадионы» доступны жителям на базе:

  • Первомайской школы (Лучинское отделение),
  • школы № 2 города Истра,
  • Павловской школы,
  • Румянцевской школы,
  • Рождественской школы,
  • школы им. А. П. Чехова,
  • школы им. М. Ю. Лермонтова,
  • школы им. А. П. Белобородова.

Вход на территорию спортобъектов образовательных организаций осуществляется при соблюдении посетителями всех правил и норм безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.