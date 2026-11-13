Спортсмены Рузского округа завоевали три золота на первенстве области по ушу-саньда

Воспитанники клуба «Титан» из Рузского округа выиграли три золотые и две серебряные медали на первенстве Московской области по ушу-саньда в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первенство Московской области по ушу-саньда прошло во дворце спорта «Триумф» в Люберцах. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из Москвы, Подольска, Люберец, Воскресенска, Можайска, Твери, Галича и других городов.

Золото в своих категориях завоевали воспитанники рузского клуба «Титан» Илья Юрьев, Ярослав Дацков и Артем Добровольский. Серебряными призерами стали Тимура Тепляков и Ваник Казарян. Ярослав Дацков также получил приз за лучшую технику, а Артем Добровольский — за волю к победе. Спортсменов подготовил тренер Денис Помазной.

«Пусть эта победа станет еще одной ступенью к большим успехам на всероссийском и международном уровне!» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев, поздравив спортсменов и тренера с наградами.

«Первые и вторые места — это не просто медали, а итог большой работы самих ребят и их тренера», — прокомментировал депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Он добавил, что такие победы укрепляют авторитет округа в спортивном сообществе региона и вдохновляют молодежь заниматься спортом.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.