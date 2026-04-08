Спортсмены Подмосковья завоевали золото и серебро в Кировске

Горнолыжники из Московской области Александр Хорошилов и Виталина Гирина завоевали золотую и серебряную медали на международных соревнованиях «Кубок Большого Вудъявра» в Кировске с 5 по 7 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «слалом» среди женщин Виталина Гирина, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Истра), показала второй результат — 1:49,55. Победу одержала спортсменка из Мурманской области, третье место заняла горнолыжница из Магаданской области.

В мужском слаломе уверенную победу одержал Александр Хорошилов, выступающий за областной Центр олимпийских видов спорта (Дмитров). Он финишировал с результатом 1:46,49. Серебро завоевал представитель Камчатского края, бронза — спортсмен из Калужской области.

Международные соревнования «Кубок Большого Вудъявра» проходят в Кировске Мурманской области в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.