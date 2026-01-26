сегодня в 13:06

Спортсмены Подмосковья завоевали бронзу на чемпионате России по керлингу

Сборная Московской области заняла третье место на чемпионате России по керлингу среди смешанных пар, который прошел с 21 по 25 января 2026 года на Федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе команды Московской области выступили мастер спорта международного класса Анастасия Москалева и мастер спорта Кирилл Суровов, представляющие центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в Дмитрове.

По итогам турнира дуэт из Подмосковья занял третье место, уступив сборным Новосибирской области и Санкт-Петербурга, которые завоевали золото и серебро соответственно.

Чемпионат России по керлингу среди смешанных пар проводился в рамках федеральной программы «Спорт России» и собрал сильнейшие команды страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.