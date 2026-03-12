сегодня в 14:46

Спортсмены Подмосковья взяли три медали на турнире в Словении

Спортсмены Московской области завоевали две золотые и одну бронзовую медали на международном турнире по тхэквондо класса G2 Slovenia Open, который прошел с 6 по 9 марта 2026 года в Любляне. В соревнованиях участвовали 570 атлетов из 50 стран, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотые награды сборной Подмосковья принесли Милана Бекулова и Ксения Здор. В весовой категории до 46 кг победила Милана Бекулова, представляющая областной центр олимпийских видов спорта и УОР №1 из Краснознаменска.

В категории до 57 кг сильнейшей стала Ксения Здор из СШОР «Металлист» городского округа Королев.

Бронзовую медаль в весе до 63 кг среди мужчин завоевал Идар Багов, также представляющий областной центр олимпийских видов спорта и УОР №1 из Краснознаменска.

Турнир в Словении стал одним из отборочных стартов для российских тхэквондистов на чемпионат Европы 2026 года, который пройдет в мае в Германии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.